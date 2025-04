Lanazione.it - Cinque partigiane pratesi protagoniste di un nuovo volume dedicato alla Resistenza

Prato, 14 aprile 2025 - Nella giornata di sabato la consigliera provinciale Federica Palanghi ha partecipato presso Palazzo del Pegaso a Firenze all’evento di presentazione del progetto “Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana”, promosso nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Il progetto, che si concretizza in uncurato da Francesca Cavaciocchi, raccoglie 50 biografie di donnedellain Toscana –, patriote, staffette – con l’obiettivo di valorizzare il fondamentale contributo femminilelotta di liberazione. Per ogni provincia toscana sono state selezionatefigure emblematiche, restituendo così una narrazione corale, ricca e radicata nei territori. Il lavoro è frutto di una collaborazione tra UPI Toscana, l’Istituto Storico Toscano dellae dell’Età Contemporanea, la Rete degli Istituti Storici dellatoscani, la Commissione regionale per le Pari Opportunità e l’Università degli Studi di Firenze.