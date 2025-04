Zelensky Rischio è la Guerra Mondiale

Guerra Mondiale"."Non ci sarà un posto sicuro per nessuno".Ha avvertito il presidente dell'Ucraina Zelensky alla tv Cbs. "Credo che negli Usa prevalgano le narrazioni russe".A Vance "ho cercato di spiegare che c'è un aggressore e c'è una vittima.Noi siamo la vittima.Tutti lo capiscono",ha sottolineato Zelensky. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.55 "Lui avanzerà ulteriormente.La minaccia è reale. L'obiettivo di Putin è di far rivivere l'impero russo e riconquistare territori attualmente sotto la protezione della Nato.Credo che la situazione potrebbe degenerare in una"."Non ci sarà un posto sicuro per nessuno".Ha avvertito il presidente dell'Ucrainaalla tv Cbs. "Credo che negli Usa prevalgano le narrazioni russe".A Vance "ho cercato di spiegare che c'è un aggressore e c'è una vittima.Noi siamo la vittima.Tutti lo capiscono",ha sottolineato

Ne parlano su altre fonti Zelensky: 'O fermiamo Putin o il rischio è la guerra mondiale'. Zelensky avverte: “Se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale”. Guerra ucraina, Mosca: «A Sumy colpita una riunione di ufficiali». Zelensky: «Se Putin non si ferma rischio di. Zelensky, ‘se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale’. Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: strage a Sumy, Trump: "Attacco orribile". Zelensky: "Se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale". Zelensky, 'se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale'.

Lo riporta ansa.it: Zelensky: 'O fermiamo Putin o il rischio è la guerra mondiale' - Guterres 'scioccato' dall'attacco a Sumy. Trump dice che è stata una 'cosa orribile'. Tajani: 'Non è un errore, è un'aggressione' . Ma Mosca insiste: 'Colpiamo solo obiettivi militari' (ANSA) ...

Riporta msn.com: Zelensky, 'se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale' - (ANSA) - ROMA, 14 APR - "Se non siamo fermi, lui avanzerà ulteriormente. Non si tratta solo di speculazioni oziose, la minaccia è reale. L'obiettivo finale di Putin è far rivivere l'impero russo e ric ...

Scrive msn.com: Ucraina, Zelensky a Trump: "Venga a Kiev, sicurezza mondo è in gioco" - Le parole del presidente ucraino a poche ore dalla strage di Sumy, in cui sono morte 34 persone. Il tycoon: "Mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile'' ...