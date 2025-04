Anteprima24.it - Salerno, continuano i controlli per gli stranieri irregolari

Tempo di lettura: 2 minutiLa Questura diprosegue con attenti e miratitesi alla prevenzione e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.Gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno eseguito molteplici espulsioni emesse del Prefetto dia carico di altrettanti cittadini, a vario titolo, sul territorio nazionale: in esecuzione a questi provvedimenti il Questore diha emanato i seguenti provvedimenti:6 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni;7 provvedimenti di accompagnamento ai C.P.R. In particolare, i provvedimenti hanno riguardato un cittadino gambiano, con precedenti per lesioni, furto con strappo e porto d’armi; un cittadino della Tanzaniacon precedenti per frode informatica e truffa; due cittadini marocchini, mai regolarizzatosi in Italia, 2 cittadinimarocchini colpiti da espulsione dell’A.