The White Lotus 3 Jason Isaacs Le liti sul set I fan parlano senza sapere nulla

White Lotus 3 Jason Isaacs ha voluto fare chiarezza in merito alle voci di contrasti sul set polemizzando con i fan della serie, che a suo dire avrebbero contribuito ad ingigantire alcune questioni, senza neanche sapere cosa sia accaduto davvero. In realtà l’attore, a suo dire, intendeva spiegare che il set della serie non è una vacanza, nonostante le bellissime ambientazioni.Jason Isaacs in The White Lotus 3Come scrive Variety, il 61enne Isaacs ne ha parlato nel podcast The Happy Hour, argomentando:“Come in qualsiasi posto dove vai d’estate, ci sono amicizie, storie d’amore, litigi, gruppetti che si formano, si rompono e si riformano, cose così. Io sto attento. Non sono stupido, guardo internet.”“Nessuno ha la minima idea di cosa stia dicendo. Ci sono persone che credono di aver capito qualcosa, e poi tutto si ingigantisce perché altre mille persone ci credono. Cinemaserietv.it - The White Lotus 3, Jason Isaacs “Le liti sul set? I fan parlano senza sapere nulla” Leggi su Cinemaserietv.it A qualche giorno dal finale di Theha voluto fare chiarezza in merito alle voci di contrasti sulpolemizzando con i fan della serie, che a suo dire avrebbero contribuito ad ingigantire alcune questioni,neanchecosa sia accaduto davvero. In realtà l’attore, a suo dire, intendeva spiegare che ildella serie non è una vacanza, nonostante le bellissime ambientazioni.in The3Come scrive Variety, il 61ennene ha parlato nel podcast The Happy Hour, argomentando:“Come in qualsiasi posto dove vai d’estate, ci sono amicizie, storie d’amore,gi, gruppetti che si formano, si rompono e si riformano, cose così. Io sto attento. Non sono stupido, guardo internet.”“Nessuno ha la minima idea di cosa stia dicendo. Ci sono persone che credono di aver capito qualcosa, e poi tutto si ingigantisce perché altre mille persone ci credono.

