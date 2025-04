Rifiuti l’Ato risponde a Buonopane Non è la Provincia a decidere

l’Ato Rifiuti di Avellino ha subito, continuamente, critiche ingiustificate rispetto alle quali abbiamo lasciato, spesso, che a parlare fossero i fatti. È doveroso sottolineare che solo grazie al lavoro dell’Ente d’ambito si è riusciti ad ottenere un parere positivo da parte dell’Agcm e mantenere, nei comuni della Provincia di Avellino, una gestione pubblica del ciclo integrato dei Rifiuti.In questo contesto, il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane sorprende per dichiarazioni prive di linearità, chiaramente strumentali e incompatibili con la vigente normativa sul ciclo dei Rifiuti. Le sue ultime dichiarazioni, rese a distanza di pochi giorni, in antitesi tra loro, sono assimilabili più al cappellaio matto di Carroll, che cambia idea ad ogni rintocco dell’orologio, che al Presidente di una Provincia. Anteprima24.it - Rifiuti, l’Ato risponde a Buonopane: “Non è la Provincia a decidere” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiNel corso degli ultimi mesidi Avellino ha subito, continuamente, critiche ingiustificate rispetto alle quali abbiamo lasciato, spesso, che a parlare fossero i fatti. È doveroso sottolineare che solo grazie al lavoro dell’Ente d’ambito si è riusciti ad ottenere un parere positivo da parte dell’Agcm e mantenere, nei comuni delladi Avellino, una gestione pubblica del ciclo integrato dei.In questo contesto, il Presidente dellaRizierisorprende per dichiarazioni prive di linearità, chiaramente strumentali e incompatibili con la vigente normativa sul ciclo dei. Le sue ultime dichiarazioni, rese a distanza di pochi giorni, in antitesi tra loro, sono assimilabili più al cappellaio matto di Carroll, che cambia idea ad ogni rintocco dell’orologio, che al Presidente di una

