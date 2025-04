Moscerine Film Festival il festival cinematografico under 12

Moscerine Film festival, primo e unico festival cinematografico per bambine e bambini 0-12 anni. Nelle prime tre edizioni sono stati quasi trecento i cortometraggi realizzati dai registi under 12 che hanno partecipato al concorso, oltre duemila i bambini protagonisti dei laboratori di educazione all'immagine, 6 i giovanissimi presentatori che hanno condotto le serate e premiato i vincitori, accanto alla madrina, l'attrice Margot Sikabonyi. Quest'anno saranno in giuria: Mussi Bollini, ex vice direttrice Rai Kids, l'attore Neri Marcorè, la produttrice Maria Fares, la produttrice Simona Banchi, l'attore Antonio de Matteo, l'attrice Paola Michelini, il compositore e doppiatore Mirko Fabbreschi e il giornalista Giuseppe Fantasia.

