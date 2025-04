Ragazzo spacca un finestrino per rubare un auto una donna dà allarme arrestato

arrestato in flagranza dai carabinieri per tentato furto. Il Ragazzo, un 19enne italiano di origine marocchina residente a Odolo, è stato sorpreso mentre cercava di rubare un'auto in sosta.Rumori sospetti, poi l'allarme. Bresciatoday.it - Ragazzo spacca un finestrino per rubare un'auto, una donna dà l'allarme: arrestato Leggi su Bresciatoday.it Notte agitata a Bogliaco, frazione di Gargnano, dove un giovane è statoin flagranza dai carabinieri per tentato furto. Il, un 19enne italiano di origine marocchina residente a Odolo, è stato sorpreso mentre cercava diun'in sosta.Rumori sospetti, poi l'

