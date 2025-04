Migliori ristoranti pesce 2025 Marche Nel regno dell’Hostaria Santa Lucia

Migliori ristoranti di pesce nelle Marche per il 2025, una visita da patron Gianni Giacani all'Hostaria Santa Lucia di Jesi sembra essere d'obbligo. Da lui, in tempi recenti, aveva fatto visita anche il 'Profeta di Fusignano' Arrigo Sacchi, che aveva gustato svariate prelibatezze del 'Giac'. Ebbene sì, non abbiamo alcun particolare interesse a dirlo: Gianni Giacani è una figura davvero emblematica nel panorama culinario Made in Marche. Il suo locale è consigliato, in particolar modo, agli amanti della cucina mediterranea e del pesce dell'Adriatico.Il 'Giac' è celebre per la sua maestria nella preparazione del pesce fresco all'Hostaria Santa Lucia di Jesi. Un ristorante di pesce d'eccellenza, situato in Via Marche 2/b a Jesi (Ancona). La filosofia di Gianni Giacani, sostenuto dai figli Alessio e Dario, si basa su un profondo rispetto per la materia prima, esaltata nel migliore dei modi con semplicità e al tempo stesso con un certo carattere.

