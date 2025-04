Vieni a giocare da me sold out per la terza edizione del format ludico

terza edizione dei laboratori ludici gratuiti “Vieni a giocare da me?!”, organizzata dalla Fondazione Oikos nella sede di Dadi e Mattoncini in via Pietro Filonzi alla Baraccola di Ancona. L’evento è tornato nel capoluogo di. Anconatoday.it - “Vieni a giocare da me?!”, sold out per la terza edizione del format ludico Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Oltre 240 partecipanti tra bambini, bambine e genitori, alladei laboratori ludici gratuiti “da me?!”, organizzata dalla Fondazione Oikos nella sede di Dadi e Mattoncini in via Pietro Filonzi alla Baraccola di Ancona. L’evento è tornato nel capoluogo di.

Ne parlano su altre fonti “Vieni a giocare da me?!”, sold out per la terza edizione del format ludico. 'Vieni a giocare da me?!', sold out per la terza edizione. "Vieni a giocare con me?!" firmato Oikos, Dadi e Mattoncini e Djeco: successo per la terza edizione. Modena-Sassuolo, febbre da derby altissima: attesi più di 13mila spettatori, Mandelli e Grosso carichi. Nintendo Switch 2: come funziona il preordine e i criteri per ottenere l'invito. "Il libro più bello mai scritto" è sold out ovunque tranne qui.

Lo riporta ansa.it: 'Vieni a giocare da me?!', sold out per la terza edizione - Oltre 240 partecipanti tra bambini, bambine e genitori, alla terza edizione dei laboratori ludici gratuiti "Vieni a giocare da me?!", organizzata dalla Fondazione Oikos nella sede di Dadi e Mattoncini ...