Tre milioni di euro per il rifacimento di 16 strade

strade) che prevede un’opera di rifacimento di 16 strade della città, e che coinvolge diversi quartieri. È in arrivo il finanziamento (di circa 3 milioni di euro di fondi FSC) da parte della Regione Campania, che consentirà. Casertanews.it - Tre milioni di euro per il rifacimento di 16 strade Leggi su Casertanews.it È stato approvato il progetto del Comune di Caserta (rientrante nel Bando) che prevede un’opera didi 16della città, e che coinvolge diversi quartieri. È in arrivo il finanziamento (di circa 3didi fondi FSC) da parte della Regione Campania, che consentirà.

