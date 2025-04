Lotta quattro medaglie per i Portuali Ravenna al campionato italiano under 17

Portuali Ravenna conquistano ben quattro medaglie al campionato italiano di Lotta greco-romana e stile libero femminile under 17 (da 14 a 17 anni) disputato sabato a Lido di Ostia (RM). A vincere tre argenti sono stati Alessandro Cusano (categoria Kg 60), Alex Suliman (Kg 65) e Alessio Pignato. Ravennatoday.it - Lotta, quattro medaglie per i Portuali Ravenna al campionato italiano under 17 Leggi su Ravennatoday.it conquistano benaldigreco-romana e stile libero femminile17 (da 14 a 17 anni) disputato sabato a Lido di Ostia (RM). A vincere tre argenti sono stati Alessandro Cusano (categoria Kg 60), Alex Suliman (Kg 65) e Alessio Pignato.

