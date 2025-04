Daredevil Born Again 2 il Ritorno di Bullseye e il suo Nuovo Costume

Daredevil: Born Again 2 sono in corso e le prime immagini dal set stanno già facendo impazzire i fan! Preparati, perché il secondo capitolo si preannuncia ancora più adrenalinico. Il Logo di Bullseye: Un Debutto (Quasi) TimidoFinalmente vedremo Bullseye, interpretato da Wilson Bethel, sfoggiare il suo iconico logo! Nelle foto trapelate dal set, si intravede un bersaglio sulla sua fronte, un dettaglio che mancava nella prima stagione. Anche se è meno evidente rispetto ai fumetti, è comunque un bel passo avanti!https://twitter.com/MCUReport/status/1910715454072533361 Un Costume Aggiornato per il Perfido BullseyeIl Costume di Bullseye sembra simile a quello della prima stagione, ma presenta delle modifiche interessanti. Oltre al logo, notiamo una diversa texture e delle tasche tattiche.

