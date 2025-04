Pierina Paganelli la decisione del giudice su Louis Dassilva

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha deciso di respingere la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Louis Dassilva, il 35enne cittadino senegalese detenuto dal 17 luglio scorso con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, una donna di 78 anni ritrovata senza vita nei garage di un complesso residenziale a Rimini. La decisione arriva in un momento cruciale per l’inchiesta, che si avvicina rapidamente alla sua fase conclusiva, con l’unico indagato ancora al centro di un quadro probatorio tutt’altro che definito.La prossima e forse decisiva udienza è fissata per il 28 aprile, data in cui verranno presentati i risultati di una perizia fondamentale. Il perito nominato dal giudice dovrà chiarire le immagini della telecamera della farmacia, la cosiddetta cam3, situata nei pressi del luogo del delitto, soffermandosi in particolare sul colore della pelle del soggetto ripreso durante la notte in cui è avvenuto l’omicidio. Leggi su Caffeinamagazine.it Ilper le indagini preliminari del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha deciso di respingere la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di, il 35enne cittadino senegalese detenuto dal 17 luglio scorso con l’accusa di aver ucciso, una donna di 78 anni ritrovata senza vita nei garage di un complesso residenziale a Rimini. Laarriva in un momento cruciale per l’inchiesta, che si avvicina rapidamente alla sua fase conclusiva, con l’unico indagato ancora al centro di un quadro probatorio tutt’altro che definito.La prossima e forse decisiva udienza è fissata per il 28 aprile, data in cui verranno presentati i risultati di una perizia fondamentale. Il perito nominato daldovrà chiarire le immagini della telecamera della farmacia, la cosiddetta cam3, situata nei pressi del luogo del delitto, soffermandosi in particolare sul colore della pelle del soggetto ripreso durante la notte in cui è avvenuto l’omicidio.

