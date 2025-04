Zelensky critica Trump e Vance Prevalgono narrazioni russe negli USA

"Il vicepresidente Vance sta in qualche modo giustificando le azioni di Putin. Ho cercato di spiegargli che 'qui non si può cercare una via di mezzo, c'è un aggressore e c'è una vittima. I russi sono l'aggressore, noi siamo la vittima'. Tutti lo capiscono". Così in un'intervista a Cbs, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna sul durissimo scontro alla Casa Bianca con Donald Trump e il suo vice. Tornando sulla definizione di 'dittatore' affibbiata da Trump al leader ucraino, Zelensky ha risposto: "Credo, purtroppo, che negli Stati Uniti prevalgano le narrazioni russe".

Scrive ansa.it: Zelensky, Vance in qualche modo giustifica azioni di Putin - "Il vicepresidente Vance sta in qualche modo giustificando le azioni di Putin. Ho cercato di spiegargli che 'qui non si può cercare una via di mezzo, c'è un aggressore e c'è una vittima. I russi sono ...

msn.com comunica: Ucraina, Zelensky a Trump: "Venga a Kiev, sicurezza mondo è in gioco" - Le parole del presidente ucraino a poche ore dalla strage di Sumy, in cui sono morte 34 persone. Il tycoon: "Mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile'' ...

Si apprende da alground.com: J.D.Vance. Il burattinaio di Trump? - Vance non è un semplice comprimario, ma un architetto chiave delle politiche più radicali di Trump, in particolare in politica estera.