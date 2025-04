Finite le riprese per Supergirl Jason Momoa è Lobo ma cosa significa per il futuro del DC Universe

Jason Momoa ha ufficialmente terminato le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow! Ma non nel ruolo che ti aspetti. Dimentica Aquaman, preparati a vedere Momoa nei panni di Lobo, il cacciatore di taglie più letale della galassia. Le riprese del film DC sono iniziate a gennaio 2025 e si concluderanno a maggio, ma Momoa ha già completato le sue scene. Un sogno che diventa realtà per l'attore, e un'anticipazione succulenta per noi fan!Finite le riprese per Supergirl, Lobo è Arrivato: L'Entusiasmo Contagioso di Jason MomoaMomoa è letteralmente esploso di gioia sui social media, mostrando una bici in stile Minecraft e celebrando la fine delle riprese. La sua passione per Lobo è palpabile: "Motociclette, sigari, feste, capelli rasta. ama combattere, è divertente!" Ha dichiarato Momoa. Un entusiasmo che fa ben sperare per la sua interpretazione.

