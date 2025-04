Allerta gialla prolungata in Toscana Si aggiunge anche il rischio idraulico le aree interessate

Allerta gialla in Toscana. E’ stato infatti prolungato a tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile, il provvedimento che la sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana aveva emesso per oggi, 14 aprile. Cosa significa Allerta gialla Le previsioni per martedì 15 aprile Le previsioni per mercoledì 16 aprile L’Allerta comprende ancora una volta il rischio idrogeologico ed è estesa a tutta la Regione, ma con una novità. In alcune zone della Toscana, come i bacini dell’Arno, del Serchio e dell’Ombrone è presente anche il rischio idraulico. Questo significa che la pioggia, oltre ad ingrossare i corsi d’acqua minori, potrebbe comportare l’innalzamento del livello dei fiumi più importanti. Ad un mese esatto dall’alluvione del 14 marzo, il meteo torna quindi a far paura. Lanazione.it - Allerta gialla prolungata in Toscana. Si aggiunge anche il rischio idraulico: le aree interessate Leggi su Lanazione.it Firenze, 14 aprile 2025 – Una nuovain. E’ stato infatti prolungato a tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile, il provvedimento che la sala operativa della Protezione Civile della Regioneaveva emesso per oggi, 14 aprile. Cosa significaLe previsioni per martedì 15 aprile Le previsioni per mercoledì 16 aprile L’comprende ancora una volta ilidrogeologico ed è estesa a tutta la Regione, ma con una novità. In alcune zone della, come i bacini dell’Arno, del Serchio e dell’Ombrone è presenteil. Questo significa che la pioggia, oltre ad ingrossare i corsi d’acqua minori, potrebbe comportare l’innalzamento del livello dei fiumi più importanti. Ad un mese esatto dall’alluvione del 14 marzo, il meteo torna quindi a far paura.

Ne parlano su altre fonti Allerta gialla prolungata in Toscana. Si aggiunge anche il rischio idraulico: le aree interessate. Maltempo, prolungata l'allerta meteo arancione fino alle 14 di domenica. Le piogge spaventano la Toscana: prolungata allerta gialla per rischio idrogeologico. Maltempo, prolungata l'allerta gialla. Maltempo, prolungata allerta gialla per pioggia. Prolungata allerta rossa Toscana, Emilia.

lanazione.it comunica: Allerta gialla prolungata in Toscana. Si aggiunge anche il rischio idraulico: le aree interessate - Firenze, 14 aprile 2025 – Una nuova allerta gialla in Toscana. E’ stato infatti prolungato a tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile, il provvedimento che la sala operativa della Protezione ...

Nota di intoscana.it: Maltempo: allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico e idraulico - Il codice giallo per rischio idreogeologico e idraulico del reticolo minore è valido fino alle 24 di oggi, lunedì 14 aprile, su tutto il territorio regionale ...

Come scrive gaeta.it: Allerta gialla per forti venti e temporali in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo - Allerta gialla per venti intensi e temporali in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo a partire dal 14 aprile; si raccomanda cautela per possibili danni e interruzioni nei servizi.