Tpi.it - Ernst Knam: “A Cracco facevo pulire le piastrelle con lo spazzolino. La tv? È un contorno che aiuta”

Il pasticciere e personaggio televisivosi racconta in un’intervista a La Stampa. Conosciuto da tutti come il “re del cioccolato”,non ha ancora perso la voglia di stupire: “Amo la pasticceria, è la mia passione, ma alla fine è pur sempre un’attività commerciale: per questo, deve produrre utile. Se, a parità di materie prime eccellenti, per fare un dolce impiego il triplo del tempo e la commessa spende dieci minuti per spiegare ogni preparazione ai clienti, ci rimetto. Con un’ottima torta di mele o un’ottima crostata riesco invece a risparmiare sia in produzione sia in vendita, e la gente torna”.“Volevo fare lo 007, mamma mi indirizzò verso la pasticceria” ha poi raccontato, che ha anche rivelato qualche aneddoto sui suoi colleghi, in particolar modo del suo periodo trascorso con Gualtero Marchesi: “Per il colloquio comprai la mia prima cravatta”.