Terzotemponapoli.com - La Juventus di Thiago Motta: una squadra giovane e promettente

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Dopo una vittoria convincente nel derby della Mole contro un Torino spuntato,si gode i frutti del suo lavoro, con unache sembra crescere partita dopo partita. Il successo contro i granata non solo ha messo in evidenza il dominio bianconero, ma anche l’esplosione dei giovani talenti che stanno dando un nuovo volto alla. Sebbene sia prematuro parlare di lotta per lo scudetto, le fondamenta per un futuro radioso sono sicuramente state gettate.Il contributo dei giovani bianconeriNel corso della partita, molti giovani hanno brillato, dimostrando di poter essere protagonisti a livello assoluto. In particolare, Weah (24 anni), Yildiz (19), Cambiaso (24) e Conceicao (21) sono stati i protagonisti indiscussi della sfida dell’Allianz Stadium. Da notare che anche Thuram (23 anni) e Savona (21), appena convocato in Nazionale, facevano parte dell’undici titolare, a testimonianza della fiducia dinei più giovani.