Gaeta.it - La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria si unisce all’International Chamber of Commerce

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente adesione delladidiofsegna un passo significativo per le imprese liguri, aumentando le opportunità di accesso ai mercati internazionali. Questo accordo, sottoscritto dal presidente Enrico Lupi, rappresenta una svolta nel percorso di internazionalizzazioneaziende locali.L’incontro per l’internazionalizzazioneIl 13 ottobre, nella sede del consiglio direttivo dell’ente, si è svolto un incontro centrale dedicato all’internazionalizzazione. Durante l’evento dal titolo “Focus Internazionalizzazione: dalle opportunità alle strategie di ingresso e consolidamento per le imprese del mercato estero”, diversi attori chiave del settore sono stati presenti, tra cui Davide Cichero, capo gabinetto del Comitato Italiano dell’Internationalof, e Ercole De Vito, chief operating officer di ICC Italia.