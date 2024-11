Lettera43.it - I piani di Trump per modellare a sua immagine gli Stati Uniti

Espulsione di massa per almeno 11 milioni di immigrati irregolari. Chiusura del confine meridionale con il Messico. Fine dello ius soli. Sono alcune delle promesse che Donaldha fatto durante la lunga campagna elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca. A cui si aggiungono tagli alle tasse per le aziende (del restoha vinto anche perché ha promesso di regalare agli americani un nuovo sogno economico) e dazi, dazi e ancora dazi che, considerati la panacea di tutti i mali – «la parola più bella del dizionario», ha detto testualmente il tycoon il 24 ottobre all’Economic Club di Chicago -, colpiranno duro soprattutto la Cina. La to do list presidenziale prosegue con la riforma del sistema sanitario, magari sotto la supervisione del no-vax Robert F. Kennedy Jr, lo stop alle normative per arginare il climate change (che, pere i suoi, non è mai esistito), la realizzazione di un nuovo scudo di difesa missilistica con l’aiuto (sempre ipotetico) dell’ex giocatore della Nfl Herschel Walker.