I “kaire“ di Delpini registrati nella chiesa di Santa Maria Assunta

L’arcivescovo di Milano sceglie, inserita nel Giubileo 2025 della Diocesi, per registrare le meditazioni sull’Avvento. Ladi Cernusco ha ospitato Mariofoto) e i suoi ““, pensieri di pochi minuti per stimolare i fedeli alla preghiera in vista del Natalea. Un’abitudine nata con la pandemia e mantenuta anche a crisi sanitaria finita, il momento quotidiano di riflessione lo porta così nelle case, nelle cappelle degli ospedali, o in carcere. I ““, il nome in greco ricorda il saluto dell’angelo a, inizieranno il 17 novembre, primo giorno dell’Avvento ambrosiano e saranno visibili a partire dalle 7 di ogni giorno sul portale delladi Milano, su Telenova alle 8.35 (alle 8 di sabato e alle 10.20 la domenica) e su Radio Marconi alle 20.