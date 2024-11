Laprimapagina.it - Ho scelto di vivere, esserci

HodiDi Vincenzo Calafiore11 Novembre 2024 Udine“ . ho sempre voluto essere il padronedi me stesso. E’ costata molto la mia libertàma ne è valsa la pena.E’ semplicemente meraviglioso poter dire:“ sono padrone di ogni attimo della mia vita”e grazie lo dico solo a Dio e ai miei anni bruciatinelle lotte per difendere la mia dignità, la mia libertà,il mio orgoglio di uomo.Importante è stato sempre rispettare e pensare che l’altroin realtà non è un altro è l’altra parte di meche mai sono riuscito a guardare negli occhi . “( da: Prigionieri di un Sogno! , di Vincenzo Calafiore ) La nostra civiltà, che è riuscita ad ottenere e possedere il controllo della tecnologia, soddisfacendo allo stesso tempo la gran parte dei suoi bisogni e necessità elementari, è anche drogata di una moltitudine di cose artificiali e quindi poco autentici; avverte ormai da tempo l’assenza di un patrimonio intellettuale capace di dare delle risposte concrete di cultura e umanità.