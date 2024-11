Metropolitanmagazine.it - Francesca Fagnani ha un ex fidanzato? Chi c’era prima di Mentana

, 44 anni, è nata a Roma il 25 novembre 1978 ed è una giornalista e conduttrice italiana. La donna si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università “La Sapienza” di Roma ed ha cominciato a collaborare con Rai a partire dal 2001, facendo parte della sede distaccata di New York. Dopo aver fatto ritorno nella Capitale, ha esordito come giornalista televisiva nei programmi di Giovanni Minoli e Michele Santoro.Successivamente, le è stata affidata la suatrasmissione intitolata Il prezzo, durante la quale intervistava ragazzi condannati al carcere minorile in quanto colpevoli di crimini legati alla criminalità organizzata.Dal 2018, è diventata autrice e conduttrice di Belve, in ondasul canale Nove e, poi, su Rai due a partire dal 2021.