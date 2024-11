Forte sisma 6 8 a Cuba Nessun tsunami

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

19.07 Dopo gli uragani e il black out, due forti scosse di terremoto a. Lo rende noto il Geological Survey degli Stati Uniti.allarme. La scossa piùè di magnitudo 6.8. Una prima scossa aveva raggiunto la magnitudo 5.9 con epicentro nell'Oceano Atlantico: 39 km a sud da Bartolomé Mas, quasi 800 km dalla capitale L'Avana. Le scosse sono state percepite in Giamaica e nella Florida meridionale.a notizia, per ora, di vittime. Ma tanta paura e danni.