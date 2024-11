Calciomercato.it - Fonseca sotto accusa: “Marcature sbagliate e nessun dominio, ora la classifica fa paura”

Il Milan sta faticando tantissimo in campionato e ora tutti gli esperti bacchettano il tecnico dopo il pareggio a Cagliari: non funziona quasi nienteIl Milan torna prepotentemente sulla terra dopo la storica vittoria in casa del Real Madrid in Champions League. Il pareggio contro il Cagliari è ‘violento’ perché arriva una manciata di giorni più tardi della prestazione più importante della stagione. Un 3-3 che preoccupa inevitabilmente per tanti aspetti, a partire da quello della.Paulo(LaPresse) – calciomercato.itIn questo momento i rossoneri sono a quota 18 punti, che a parità di partite giocate vuol dire 4 lunghezze di ritardo da Lazio, Fiorentina, Atalanta, 6 dall’Inter (e dalla Juve che è scesa in campo ieri e ha una partita in più) e 7 dal Napoli. Oltre alle squadre che alle spalle del Milan sono pronte a spingere.