Fermato il cugino di Arcangelo Correra andrà in carcere E’ stata una disgrazia

Napoli, 10 novembre 2024 – E’ in stato di fermo ildi, il 18enne ucciso all’alba di ieri da un colpo di pistola alla testa in piazza Sedil Capuano, a Napoli. Il provvedimento è stato emesso ieri quando il 19enne si è costituito e notificato oggi dalla squadra mobile. Renato Caiafa ieri si è presentato in Questura per spiegare la sua versione dell’accaduto, accompagnato dalla zia. E’“una” ha detto, Caiafa stava maneggiando una pistola, una Beretta calibro 9x21, quando accidentalmente sarebbe partito un colpo di pistola che ha centrato ilin pieno volto. Gli vengono contestati il porto e la ricettazione dell’arma illegale, che èsequestrata. Per il reato di omicidio colposo è invece denunciato. Caifain. Ieri mattinaè stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale dei Pellegrini di Napoli.