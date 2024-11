Oasport.it - Dominik Fischnaller: “A marzo ci alleneremo sulla pista di Cortina. Posso tenere testa a Langenhan”

Nel 2023 si è portato a casa la Coppa del Mondo generale, facendo tornare l’Italia dello slittino singolo maschile ai fasti del Cannibale Armin Zoeggeler. Il suo palmares è di tutto rispetto: una medaglia di bronzo olimpica a Pechino, tre medaglie ai Mondiali, un titolo europeo individuale ed uno a squadre.a 31 anni è pronto a lanciarsi verso le Olimpiadi di Milano, che nel 2026 lo vedranno sicuramente tra i favoriti per il titolo. Nel frattempo sta per iniziare un’altra annata con la prima tappa di Coppa il prossimo 30 novembre a Lillehammer in Norvegia.Come procede la preparazione in vista dell’esordio stagionale?“La preparazione sta andando bene. Ci siamo allenati su tre piste quest’anno, con i materiali mi trovo bene ed anche a livello fisico. Sia in chiave partenza che a livello mentale mi sento pronto per la Coppa del Mondo”.