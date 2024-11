Isaechia.it - Davide Bonolis, flirt in corso tra il figlio di Sonia Bruganelli e una ballerina di Ballando con le Stelle 19? Lo scoop

Il celebre programma di Rai Uno,con le, è noto non solo per le sue performance di ballo, ma anche per il numero sorprendente di coppie che si formano neldella stagione. Milly Carlucci, ormai soprannominata “Cupido della TV italiana,” sembra aver colpito ancora: secondo alcune indiscrezioni,di Paolo, avrebbe trovato l’amore proprio dietro le quinte dello show.La voce è stata lanciata dalla popolare opinionista Rossella Erra a Domenica In. Durante l’ultima puntata, Rossella ha infatti lasciato intendere che, oltre alla coppia-Madonia, anche un’altra coppia starebbe nascendo tra i partecipanti o collaboratori del programma:Mara, ti dico una cosa buttata là. ci sono altre due coppie che stanno nascendo acon le, ma prima devo accertarmi!Nelle ultime ore, l’esperto di gossip e noto blogger GigiGX ha alimentato la curiosità dei fan pubblicando uno scatto sospetto:è stato avvistato in ascensore con Sophia Berto, la talentuosache accompagna il concorrente Tommaso Marini in questa edizione dicon le