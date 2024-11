Lettera43.it - Criptovalute, l’atteso boom con Trump e la diatriba europea che strozza l’innovazione

Donaldha vinto e Bitcoin festeggia. Chissà cosa accadrà adesso. Il rapporto tra lee il nuovo presidente degli Stati Uniti non è mai stato lineare, anzi. E il vero punto di svolta si ebbe quando la “crypto valley“, composta da tutti i più importanti player del settore, ha deciso di supportare la sua campagna elettorale. In cambio ovviamente di un ritorno che adesso ci si aspetta. Soprattutto quella promessa di rendere l’America la capitale delle cripto senza fare prigionieri, da un probabile giro di vite nella Sec (l’autorità garante dei mercati) per finire con la trasformazione di Bitcoin in uno strumento di riserva strategica per il Paese, passando per un quadro normativo leggero che aiuti il settore a crescere sempre di più.Donald, nuovo presidente degli Stati Uniti (Getty).