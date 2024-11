Chieri-Conegliano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la settimana giornata di andata diA1di. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo la sofferta vittoria contro Talmassons, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per fare una grande prestazione e provare a fermare la capolista. D’altra parte, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare punti per strada per consolidare ulteriormente il primo posto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.20 di domenica 10 novembre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Reale Mutua Fenera’76 e Prosecco Doc Imocodella massimadel campionato italiano.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAA1: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEE TV – La partitadellaA1disarà visibile inper gli abbonati suballworld.