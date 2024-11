Metropolitanmagazine.it - Chi è Akash Cetorelli, il figlio di Naike Rivelli e nipote di Ornella Muti: “Abbiamo un rapporto bellissimo”

è ildi, attrice e artista italiana, edell’iconica. Nato nel 1996 dalla relazione trae Christianha scelto di tenere un profilo basso e rimanere lontano dai riflettori, a differenza della madre e della celebre nonna.Attualmente vive a San Francisco, negli Stati Uniti, dove ha intrapreso studi universitari. Pur essendo riservato,ha mantenuto un forte legame con la sua famiglia e, in particolare, con sua madree sua nonna, con cui ha trascorso molto tempo durante la sua infanzia.Proprio grazie alè stata in grado di perdonare la madre,, per le assenze durante la sua vita. Ha infatti raccontato che, diventando madre, ha capito cosa voglia dire dover pagare le bollette, e quindi quanto sia importante portare avanti il lavoro.