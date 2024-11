Canadian Open di Curling Italia in gara | le Azzurre stop ai quarti Gli Azzurri eliminati in semifinale

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Nisku, 10 novembre 2024 – A Nisku (Alberta), il Co-op– secondo torneo stagionale del Grand Slam of– è entrato nella fase a eliminazione diretta. Tra la serata europea di sabato e la notte di domenica si sono disputati idi finale e le semifinali.Il cammino dell’femminile, formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), si è arrestato proprio aidi finale. Lesi sono inchinate per 4-7 alle quotate elvetiche del Team Tirinzoni. Non tragga in inganno il punteggio, poiché la partita è stata invero equilibratissima. Le svizzere comandavano 2-1 a metà incontro, ma si è arrivati al settimo end in parità assoluta (3-3).