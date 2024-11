Venezia-Parma Pecchia | Partita importante non ci siamo mai disuniti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“È stata unadal punto di vista dell’animo.andati subito sotto, c’è stata una reazione. Nel secondo tempo ilpoteva andare in vantaggio, abbiamo ribaltato il risultato con un grande spirito. È stata unadiversa dalle altre, al di là delle assenze”. Così Fabioai microfoni di Rai Radio 1 dopo la vittoria del suosul campo delper 1-2. “Mi hanno fatto piacere le prestazioni di Benedyczak e di Leoni che ho deciso di far giocare guardandolo in settimana negli allenamenti. Certo poi serve un pizzico di fortuna ma sul ragazzo non avevo, e non ho, nessun dubbio. Anche per la tenuta fisica – ha aggiunto il tecnico dei ducali –. Mi piace sottolineare, però, lo spirito, il nostro percorso, finora, è stato lineare, potevamo raccogliere qualcosa in più ma la squadra non si è mai disunita“.