Iltempo.it - Un anno fa il femminicidio confessato da Filippo Turetta: la tragica storia di Giulia

La prima volta che viene fatto il nome diCecchettin è per l'allerta di persona scomparsa. La sera dell'11 novembre 2023, la 22enne di Vigonovo, in provincia di Padova, smette di rispondere, intorno alle 22.43 ai messaggi della sorella, Elena Cecchettin, che studia all'estero. Un silenzio che la inquieta. La telefonata al padre, Gino Cecchettin. Le ricerche, i carabinieri ai quali sporgono denuncia.Cecchettin era uscita nel pomeriggio con il suo ex,, 23enne di Torreglia. Destinazione centro commerciale Nave de Vero, a Marghera, per comprare un paio di scarpe. Nell'agenda della vita diCecchettin è segnata una data importante: la laurea in Ingegneria biomedica di lì a qualche giorno. Ma qualcosa, in quel programma verso il suo traguardo, va storto. Della 22enne, che sognava di disegnare storie e fumetti per bambini, si perdono le tracce.