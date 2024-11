Gaeta.it - Tragedia a Bassano del Grappa: giovane imprenditrice perde la vita in un laghetto domestico

La recente drammatica morte di unadonna adelha scosso la comunità. Katy Lanzarini, 34 anni, è stata trovata senzain unnella proprietà di famiglia. I dettagli iniziali suggeriscono che la causa possa essere un malore improvviso, portando a un tragico incidente. La procura di Vicenza è stata informata dell'accaduto e potrebbe avviare accertamenti per fare chiarezza sul caso.L'incidente e la scoperta del corpoKaty Lanzarini, figlia di un noto imprenditore della zona, è stata rinvenuta neldella sua abitazione. Sono stati i familiari a fare la tragica scoperta, attivando subito i soccorsi. I primi interventi non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando molti sconvolti e increduli.