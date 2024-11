Superguidatv.it - The Family 2, trame settimana dall’11 al 15 novembre: Ceyrek evade e uccide Cihan

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Cosa accadrà in The2 (Aile) la prossima? Le anticipazionial 15della soap turca rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, che riuscirà adre dall’ospedale erà. Nel frattempo Yagur e Bedri riusciranno a sposarsi senza problemi, mentre Devin dovrà affrontare un parto non privo di rischi.Thespoiler al 15Dopo aver messo da parte tutte le divergenze avute in passato, Nedret e Hülya collaboreranno per fare in modo che la loro famiglia possa avere giustizia. Per questo motivo le due donne cercheranno di stanaree farlo uscire allo scoperto.Nel frattempo Aslan – con l’aiuto del fratello– escogiterà un piano per mettere nei guai Babur. I due faranno in modo che quest’ultimo trovi un mucchio di soldi in casa di Kiymet, la madre di Ilyas Koruzade.