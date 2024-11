Ilrestodelcarlino.it - Se la violenza è in casa. Dalle lesioni allo stalking, aumentano le denunce

Ladomestica è vera, purtroppo, reale. A fronte di tanti casi sommersi, non denunciati per pudore, paura o vergogna, tanti sono comunque quelli che finiscono nelle aule del tribunale per essere analizzati e giudicati. Lesono in aumento, segno di una consapevolezza maggiore delle vittime a chiedere giustizia e di essere protette. Ma anche grazie al protocollo istituito nel 2018 dalla Procura di Ascoli che vede operare in sinergia sanitari del territorio, medici legali, l’anticrimine della Questura, i carabinieri, i posti di polizia nelle strutture sanitarie ai quali è stato chiesto di segnalare qualsiasi situazione sospetta, anche se la prognosi è inferiore ai 20 giorni. Certe situazioni possono infatti nascondere atti di, come nel caso della donna ascolana incinta che in ospedale, impaurita per sé e per il nascituro, aveva raccontato di episodi accidentali, tenendo nascosto il fatto che veniva invece picchiata.