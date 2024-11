Salta un’altra panchina in A Il comunicato del club

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Nella mattinata odierna è arrivato l’annuncio dita in Serie A dopo quella romana di Daniele De Rossi. Questa volta, a farne le spese è stato il tecnico del Lecce –Luca Gotti– a cui è costato carissimo il pareggio interno maturato nella serata di ieri contro l’Empoli al Via del Mare. Il tecnico saluta dunque Lecce dopo che vi era approdato a marzo della passata stagione, dove era stato fondamentale il suo arrivo e il suo apporto per permettere ai salentini la permanenza nella massima serie.IldelL’annuncio è arrivato tramite unufficiale diramato sul sito del, che cita quanto segue: “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune“.