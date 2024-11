Real Madrid-Osasuna Militao esce in barella e in lacrime Infortunio anche per Rodrygo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Una prima mezz’ora di gioco da dimenticare per unche dopo le sconfitte contro Barcellona e Milan deve fare i conti con due infortuni. Nel primo tempo del match contro l’, Carlo Ancelotti ha dovuto sostituire primae poi. Grande preoccupazione per il difensore che è uscito piangendo in, dopo aver rimediato un sospettoal ginocchio. Il gelo è calato sul Bernabeu, che ha accompagnato l’uscita dal campo dicon un applauso di incoraggiamento. Al suo posto è entrato Raul Ausencio. Si tratta del secondo cambio obbligato dopo quello trae Brahim Diaz: si tratta di una ricaduta per l’attaccante brasiliano. Nelle prossime oresi sottoporranno ad esami strumentali per valutare l’entità degli infortuni e i tempi di recupero.