Nuovo portale per bandi sociali e scolastici dell'Aquila: maggiore accesso ai contributi per i cittadini

Facebook WhatsAppTwitter L’Aquila ha recentemente inaugurato undedicato alla diffusione deiaperti nel settore sociale e scolastico, un’iniziativa che mira a fornire supporto e risorse a famiglie e persone in difficoltà. Questo strumento, accessibile tramite credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica, rappresenta un passo significativo verso la trasparenza dei servizi offerti dal Comune e promuove la partecipazione dei. Scopriamo nel dettaglio come questopuò semplificare l’ai fondi e ai servizi nel territorio aquilano.Dettagli sulIl, reperibile all’indirizzosocialescuola.comune.laquila.it, è concepito per consentire una navigazione intuitiva e rapida. Utilizzando le credenziali SPID, gli utenti possono accedere a un ampio ventaglio di informazioni suidisponibili, che comprendonoper progetti, assistenza alle famiglie e supporto per le persone in difficoltà.