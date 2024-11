Gaeta.it - Napoli: il sindaco Manfredi partecipa all’assemblea contro la violenza giovanile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, l’assemblea pubblica dedicata a combattere laha visto lazione attiva delGaetano. Questo insi svolge alla luce di recenti episodi di scontri tra bande di giovani che hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella città. Ilha affrontato le problematiche legate a questi eventi, sottolineando l’importanza di comprendere le dinamiche sociali e culturali che alimentano tali comportamenti.Il fenomeno delle bande giovaniliDurante il suo intervento in Piazza del Gesù,ha messo in evidenza l’emergere di scontri tra gruppi di giovani, un tema che coinvolge non solo la sicurezza pubblica ma anche la salute della comunità. Questi episodi, purtroppo, si inseriscono all’interno di contesti in cui la camorra e altre organizzazioni criminali agiscono, creando un terreno fertile per attività illegali tra i giovanissimi.