Ilrestodelcarlino.it - L’interrogazione del Pd: "Acquaroli ora intervenga"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La situazione relativa alla Beko di Comunanza tiene in allarme anche la Regione. Ad esprimere preoccupazione per il futuro dello stabilimento Piceno, infatti, è anche la consigliera regionale Anna Casini, del Pd, che ha presentato un’apposita interrogazione al governatore. "Quanto emerso dal tavolo convocato al Ministero non è soddisfacente – spiega la capogruppo –. Anzi, ci fa preoccupare per il futuro delle sedi marchigiane della multinazionale, in particolare per il polo di Comunanza. Già a settembre c’erano state le avvisaglie di problemi per lo stabilimento di Fabriano. Per questo, insieme ai colleghi del gruppo Pd ho provveduto a presentare subito un’interrogazione in Regione per sensibilizzarea farsi parte attiva nella problematica. L’azienda ha annunciato la rivalutazione della presenza nei settori del lavaggio e della refrigerazione, per evitare altre perdite di cassa.