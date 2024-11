Sport.quotidiano.net - L’Arezzo e il digiuno dei centravanti. Ogunseye e Gucci: serve una scossa

di Andrea Lorentini AREZZO Quattro reti in due nelle prime 13 giornate. Troppo poco per due come loro. Tradotto: cercasi più gol dai. Robertoe Niccolò, numeri alla mano, sono chiamati a dare un contributo maggiore in termini realizzativi alla squadra., per la verità dopo un periodo di rodaggio, complice l’approdo in amaranto solo nell’ultima settimana di mercato, sembrava aver ingrato. Quattro gol nelle prime 9 giornate e quasi tutti decisivi: rete da tre punti a Pontedera, doppietta da sballo a Sassari, ancora a bersaglio la settimana successiva nell’1-1 contro il Rimini. Dall’acuto ai romagnoli, però, invece che decollare si è fermato. Non segna da quattro partite ed è a secco da oltre 400 minuti. In particolare nelle ultime uscite le sue prestazioni sono sembrate sempre abuliche.