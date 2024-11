Quifinanza.it - Just Eat licenzia in massa e ammette la delocalizzazione in Paesi dal costo lavoro più basso

Di colpo si torna a parlare del mondo dei rider, anche se nello specifico non giungono nuove lamentele, al di là delle solite, dai fattorini. Il grido di protesta riguarda invece ild’ufficio, conEat che candidamentele proprie intenzioni:versoche garantiscono un netto risparmio, considerando undelrivisto al riEata MilanoEat non salute l’Italia ma l’assistenza client cambia location. La multinazionale è nata nel 2001 e dopo 10 anni è approdata in Italia. Ormai ben nota e, dopo la pandemia di Covid, fa parte delle abitudini di un’ampia fetta di italiani.È infatti una delle piattaforme principali per il food delivery nel nostro Paese, che può vantare oggi migliaia di rider e soprattutto partner. È ormai raro passeggiare per uno dei tantissimi centri storici italiani e non imbattersi negli adesivi arancioni affissi alle vetrine.