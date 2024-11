Formiche.net - Jamming? No, grazie. Il nuovo drone di Shield AI usato in Ucraina

Nel conflitto in corso in, l’electronic warfare ha rappresentato una sfida imponente per le forze di Kyiv, mettendo a dura prova le capacità di sorveglianza e ricognizione dei droni ucraini. Ma l’impiego operativo di unmodello dinoto come V-Bat, sviluppato appositamente per essere resistente agli attacchi elettronici, ha dato prova di quanto nelle condizioni della guerra moderna una capacità simile svolga un ruolo fondamentale. A raccontarlo è Brandon Tseng, presidente e co-fondatore diAI, l’azienda con sede in California produttrice di questi droni.In un’operazione condotta ad agosto nei pressi della città di Dnipro, il V-Bat ha permesso a un gruppo di operatori speciali ucraini di superare le “linee di difesa elettroniche” russe e di individuare bersagli di alto valore, come le batterie di missili terra-aria SA-11 Buk.