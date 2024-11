Spazionapoli.it - Inter-Napoli, arriva il pronostico di Caressa: “Finisce così”

è sempre più vicina ed il noto giornalista di Sky Sport ha espresso il suosu come potrà finire il big match di San Siro La possibilità che una delle due squadre chiuda la 12a giornata di Serie A al primo posto è altissima. Proprio prima della sosta per le nazionali,hanno la chance di trascorrere due settimane in testa alla classifica. Ai partenopei andrebbero bene 2 risultati su 3: sia in caso di vittoria (si porterebbero a +4), che in caso di pareggio (rimarrebbero a +1), manterrebbero il primato della Serie A.Dall’altra parte, invece, i nerazzurri devono solo vincere per portarsi a +2 e riprendersi la vetta del campionato,come è stato per gran parte dello scorso campionato. Di mezzo ci saranno 90 minuti di battaglia e, si spera, di spettacolo, tra due squadre che si presentano con umori diversi.