Iodonna.it - Indossato, è sempre in primo piano. Un tour fra mostre, marchi noti e nuovi designer: colpi di testa in grande stile

Christian Dior, negli anni ’50, fu reciso: «Senza cappello non c’è alcuna civiltà». Lo pensò probabilmente anche la nuova generazione che, nel giro di qualche anno, lo detronizzò ritenendolo troppo conservatore per coabitare con l’irriverenza sessantottina. Dopo quasi due secoli di protagonismo, perciò, il cappello affrontò una crisi d’identità. Dimenticato? Mai. Amato? Molto. Ma anche un po’ temuto. Abito bianco, cappello e spilla: il look di Kate Middleton per l’atteso ritorno in pubblico X Leggi anche › Saint Laurent firma il classico Borsalino.