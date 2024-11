Anteprima24.it - Il sindaco Nargi pronta al rimpasto: i nuovi assessori in pole

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiMarianna Mazza, Peppino Negrone, Tonino Genovese, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta, Gianluca Gaeta, Monica Spiezia, Alberto Bilotta ed Edoardo Volino.Potrebbe essere questa la nuova giunta a supporto deldi Avellino, Laura, dopo la prima e breve esperienza dell’esecutivo tecnico che, come confermato dello stesso primo cittadino, a stretto giro sarà sostituito.Un, per usare il gergo giornalistico, che certamente arriva anzitempo rispetto a quello che si immaginava, per “premiare”, sempre riprendendo le parole di, i consiglieri che l’hanno supportata nell’esperienza elettorale che l’ha portata all’elezione.“La Giunta tecnica, come ho annunciato e spiegato, faceva parte di un primo tempo al quale sarebbe succeduta una Giunta politica, perché è giusto che sia così, I consiglieri che siedono nei banchi della maggioranza sono coloro che hanno permesso che questa amministrazione, vincendo, potesse lavorare portando avanti un progetto per la città.