Il poliziotto eroe di Fano: "Voleva uccidersi, così l'ho salvato"

, 9 novembre 2024 – “afferrato nel momento esatto in cui quel ragazzo si è lasciato cadere nel vuoto”. È il racconto ancora carico di emozione di Massimiliano Falso, assistente capo della volante del commissariato diche, alcuni giorni fa, poco prima di mezzogiorno, ha strappato alla morte un 25enne nato in Italia da genitori stranieri, che aveva deciso di farla finita gettandosi oltre il guard rail del Ponte Metauro, in zona Metaurilia. Il, al momento del salvataggio, stava andando al lavoro in macchina. “Era destino che fossi lì in quel momento – racconta Massimiliano -. Avevo deciso di percorrere un’altra strada poi all’ultimo ho cambiato idea”. Con la coda dell’occhio ilha visto quel giovane, residente a, seduto a cavalcioni sopra il guard rail, la sua bici era parcheggiata poco lontano.