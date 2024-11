Il personaggio Jonathan Ikonè. Da mistero a bomber. La linguaccia di Jorko

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La missione diè apparsa chiara fin da subito. Sganciarsi dal gruppetto dei gregari per inserirsi in quello dei comprimari. Certo, difficilmente scalzerà qualcuno là davanti dal suo status di ‘titolarissimo’ e anche se non piacerà a Palladino questa sorta di divisione dei ruoli,Ikoné sta provando a sfruttare le chance in Conference per ritagliarsi uno spazio significativo nelle partite un po’ più pesanti. Capocannoniere di coppa con tre gol (davanti a lui solo Nkunku e Joao Felix del Chelsea, Pululu del Jagiellonia a quota 4) lo status è già di per sé significativo considerando l’allergia al gol dell’esterno francese. Che spesso dà l’idea di poter fare qualsiasi cosa salvo poi perdersi nella giocata finale. Eppureha dimostrato di essere testardo. Di crederci ancora in questa avventura in viola.